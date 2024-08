Eishockey: Deutschland mit Kantersieg gegen die Slowakei

Es ist bereits der zweite Sieg beim Vier-Nationen-Turnier in Füssen.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen hat auch ihr zweites Spiel beim Vier-Nationen-Turnier in Füssen gewonnen und dabei bemerkenswerte Torlaune gezeigt. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod setzte sich am Freitag mit 8:2 (5:1, 2:1, 1:0) gegen die Slowakei durch, tags zuvor hatte es ein 2:1 gegen Frankreich gegeben. Zum Abschluss wartet nun am Samstag (14.30 Uhr) Ungarn, das bislang nur sein Spiel gegen die Französinnen gewonnen hat.