Deutschland Cup: Hager und Kühnhackl kehren in DEB-Team zurück

Mit den prominenten Rückkehrern Patrick Hager und Tom Kühnhackl sowie zwei Debütanten geht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in den Deutschland Cup in Landshut. Stürmer Markus Schweiger (Löwen Frankfurt) und Verteidiger Phillip Sinn (Red Bull Salzburg) sind die einzigen Neulinge im 25-köpfigen Kader für das Heimturnier in der nächsten Woche, den Bundestrainer Harold Kreis am Mittwochabend bekannt gab.