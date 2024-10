Rückkehrer Hager und Kühnhackl im "Schaufenster für Olympia"

Für die Eishockey-Nationalspieler beginnt der Weg zu den Olympischen Spielen in Landshut, Bundestrainer Harold Kreis sichtet bereits 15 Monate vor dem Großereignis die Kandidaten. "Es ist schon ein Schaufenster für Olympia 2026", sagte Sportdirektor Christian Künast vor dem Deutschland Cup in der nächsten Woche, bei dem prominente Spieler wie der Olympiazweite Patrick Hager oder der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl ihr Comeback in der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) geben.

Volle NHL-Kapelle bei Olympia 2026

Hager (36) ist mit 152 Länderspielen der erfahrenste Spieler im Kader für das Heimturnier in Landshut (7. bis 10. November). Der Kapitän von Red Bull München, der 2008 im DEB-Team debütierte, hat seit 2019 keine WM mehr bestritten. Kühnhackl (32), der 2023 nach 13 Jahren im Ausland in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) zu den Adlern Mannheim zurückgekehrt war, bestritt seine einzige Weltmeisterschaft 2021.

An den Winterspielen 2026 in Mailand/Cortina werden erstmals seit 2014 wieder die Profis aus der NHL teilnehmen. Die Chancen, in den Olympiakader zu rutschen, sind beschränkt - weil Kreis natürlich vor allem auf den Stamm der beiden WM-Turniere unter seiner Führung setzen wird. 2023 holte sein Team sensationell Silber, in diesem Jahr scheiterte es nach starker Vorrunde im Viertelfinale.