DEB-Frauen gewinnen zweiten Test gegen Norwegen

Am Donnerstag hatte die DEB-Auswahl gegen den WM-Aufsteiger trotz Überlegenheit und zweimaliger Führung mit 2:3 nach Penaltyschießen verloren. Die Eishockey-Frauen bereiteten sich in Füssen auf das Ausscheidungsturnier für die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien vor. Vom 6. bis 9. Februar tritt die Auswahl in Bremerhaven gegen Österreich, Ungarn und einen noch nicht feststehenden Qualifikanten an.