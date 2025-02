DEB-Frauen gewinnen letzten Test vor Olympia-Quali

Die deutschen Eishockey-Frauen haben sich auf dem Weg zu ihrer ersten Olympia-Teilnahme seit 2014 in guter Form präsentiert. Angeführt von Doppelpackerin Laura Kluge gewann das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod in Kassel mit 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) gegen Ungarn und tankte Selbstvertrauen für das anstehende Ausscheidungsturnier für die Winterspiele 2026 in Italien.