Kreis und Künast besuchen deutsche NHL-Profis

Der Bundestrainer und der Sportdirektor sind unter anderem in Detroit und Ottawa zu Gast.

Zweieinhalb Monate vor der Eishockey-WM in Schweden und Dänemark statten Bundestrainer Harold Kreis und Sportdirektor Christian Künast den deutschen Nationalspielern in der NHL einen Besuch ab. Wie der Deutsche Eishockey-Bund mitteilte, brechen Kreis und Künast am Samstag nach Nordamerika auf.