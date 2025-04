Dank Ehl: DEB-Auswahl holt ersten Sieg der WM-Vorbereitung

SID 16.04.2025 • 20:30 Uhr Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft verbucht den ersten Erfolg in der WM-Vorbereitung. In der Slowakei dreht das Team einen Rückstand.

Drittes Spiel, erster Erfolg: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat sich in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark den ersten Sieg erspielt. Nach zwei Niederlagen gegen Weltmeister Tschechien (0:7, 0:1) gewann das Team von Bundestrainer Harold Kreis am Mittwochabend dank eines Doppelpacks von Alexander Ehl 3:2 (0:2, 1:0, 2:0) in der Slowakei.

In Piestany fand die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) trotz eines 0:2-Rückstandes zurück in die Partie. Nach dem slowakischen Doppelschlag durch Andrej Kukuca (19.) und Robert Lantosi (20.) hatte zunächst der Mannheimer Lukas Kälble (27.) den Spielstand im Mitteldrittel verkürzt, ehe der Düsseldorfer Ehl (52./59.) doppelt traf und das Spiel drehte.

In der zweiten von drei Phasen der WM-Vorbereitung fehlen Kreis noch fast zwei Dutzend Stammkräfte, die in den Playoffs der DEL, in Nordamerika und in der Schweiz im Einsatz sind oder Blessuren auskurieren.

WM-Vorbereitung: Nächster Test am Donnerstag

Am Gründonnerstag testet die DEB-Auswahl erneut gegen die Slowakei (18.00 Uhr), zur dritten Phase der Vorbereitung mit zwei Spielen gegen Österreich (24. und 26. April) werden weitere Spieler zum Team stoßen. Auch die Profis aus der NHL sollen zu einem späteren Zeitpunkt dazukommen.

