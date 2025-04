Eishockey-Frauen: Zwei Ausfälle im WM-Kader

Die deutschen Eishockey-Frauen müssen ihren Kader für die WM in Tschechien kurzfristig umstrukturieren. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Freitag mitteilte, sind Nina Christof und Anna Rose fünf Tage vor dem Auftaktspiel abgereist. Angreiferin Christof hatte sich im Vorbereitungsspiel gegen die Schweiz (3:2) eine Oberkörperverletzung zugezogen, die Memmingerin Rose fällt krankheitsbedingt aus.

Als Ersatz wurde Lucia Schmitz von den Mad Dogs Mannheim nachnominiert, die 24-Jährige ist in Füssen zum Team gestoßen und hat bereits ihr erstes Training absolviert. Am Samstag reist die Nationalmannschaft nach Tschechien in den WM-Spielort Budweis. Dort bestreitet die Mannschaft von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod am Sonntag um 15 Uhr gegen Japan ihr letztes Vorbereitungsspiel vor dem WM-Start, ehe am 9. April das erste WM-Spiel gegen Schweden ansteht.