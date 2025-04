Niederberger erhält grünes Licht für Eishockey-WM

Das Team von Bundestrainer Harold Kreis bereitet sich derzeit in Rosenheim auf die Weltmeisterschaft (9. bis 25. Mai) vor. Aktuell stehen NHL-Goalie Philipp Grubauer, Senkrechtstarter Arno Tiefensee und Maximilian Franzreb für die Testspiele gegen Österreich am Donnerstag (19.00 Uhr) in Zell am See und am Samstag (17.00 Uhr/beide MagentaSport) in Rosenheim im Aufgebot. Die Generalprobe steigt am 4. Mai in Düsseldorf gegen die USA.