"Vom Spiel abgekommen": Kreis nach dritter Testpleite sauer

Nach der dritten Pleite im vierten WM-Test hielt sich Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis mit Kritik nicht zurück. „Wir haben in dieser Phase der Vorbereitung nochmal deutlich erfahren, welche Geschwindigkeit auf diesem Level herrscht, wie wenig Zeit man mit der Scheibe hat und wie physisch es zugeht“, sagte der Chefcoach nach dem ernüchternden 0:4 in Piestany gegen die Slowakei.

Für das Turnier in Schweden und Dänemark (9. bis 25. Mai) empfahl sich in den ersten vier Spielen - zum Start hatte es zwei Niederlagen gegen Weltmeister Tschechien (0:7, 0:1) gegeben - kaum jemand. Der Düsseldorfer Alexander Ehl, Doppeltorschütze am Mittwoch, stach am meisten heraus. Der 25-Jährige, der vor einem Wechsel zu den Adlern Mannheim steht, war auch schon bei den ersten beiden Weltmeisterschaften unter Kreis gesetzt.

Für die nächsten Tests am 24. April in Zell am See und zwei Tage später in Rosenheim gegen Österreich wird der Kader sich deutlich verändern. Denn unter anderem stehen Kreis dann weitere Spieler von Red Bull München, der Adler Mannheim und des ERC Ingolstadt zur Verfügung. Auf der Torhüterposition könnte es mit NHL-Goalie Philipp Grubauer, Vizeweltmeister Mathias Niederberger und Shootingstar Arno Tiefensee eine komplett neue Besetzung geben.