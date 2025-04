WM-Vorbereitung: DEB-Team mit Rückkehrer Rieder in der Slowakei

SID 15.04.2025 • 15:28 Uhr Der ehemalige NHL-Profi hat vor vier Jahren seine letzte WM bestritten.

Vier Jahre nach seiner letzten WM nimmt Tobias Rieder einen neuen Anlauf. Der Eishockey-Nationalspieler ist der prominenteste Neuzugang für Bundestrainer Harold Kreis in der zweiten Phase der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark. „In den letzten paar Jahren ist immer was dazwischen gekommen“, sagte der Stürmer von Red Bull München dem SID, „deshalb ist es umso schöner, jetzt wieder dabei zu sein.“

Der ehemalige NHL-Profi, der im vergangenen Sommer nach Deutschland zurückgekehrt war, ist zusammen mit den beiden Mannheimer Verteidigern Tobias Fohrler und Lukas Kälble für die Testspiele am Mittwoch und Donnerstag (jeweils 18.00 Uhr/MagentaSport) in der Slowakei zum Team gestoßen. Nach den WM-Turnieren 2014, 2015, 2016 und 2017 war Rieder bei der Corona-WM 2021 mit der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) ins Halbfinale vorgestoßen. Seitdem nahm er nur noch an den Olympischen Spielen 2022 in Peking teil.

Jetzt hat Kreis den 32-Jährigen nominiert, weil er auf dessen Erfahrung und Führungsqualitäten setzt. Außerdem könnte Rieder als herausragender Unterzahlspieler - nicht zuletzt in seiner NHL-Zeit - für Nico Sturm in die Bresche springen. Der Vizeweltmeister von 2023 ist nach seinem Wechsel zu den Florida Panthers plötzlich Titelkandidat in der NHL und steht deshalb bei der WM (9. bis 25. Mai) nicht zur Verfügung.

„Es sind viele junge Spieler dabei, das Tempo ist sehr hoch im Training“, stellte Rieder nach den ersten Tagen bei der Nationalmannschaft fest, „ich schaue, dass ich der Mannschaft defensiv wie auch offensiv helfen kann.“ Gegen die Slowakei sei es nach den Auftaktniederlagen gegen Tschechien (0:7, 0:1) wichtig, „unser Spiel aufs Eis zu bringen, das ist der erste Schritt Richtung WM“.

