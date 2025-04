WM-Vorbereitung: Kreis nimmt drei Änderungen vor

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis hat seinen Kader für die zweite Phase der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark verstärkt. Für den angeschlagenen Maxim Rausch (Bremerhaven) und Luca Münzenberger (University of Vermont) stoßen die Mannheimer Verteidiger Tobias Fohrler und Lukas Kälble sowie Münchens Offensivmann Tobias Rieder zur Nationalmannschaft. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Montag bekannt.

Für die deutsche Auswahl geht es am Mittwoch und Donnerstag (jeweils 18.00 Uhr) mit zwei Testspielen in Piestany gegen Gastgeber Slowakei weiter. Die ersten beiden Partien der Vorbereitung hatte Deutschland in Regensburg gegen Tschechien verloren, im ersten Duell setzte es ein 0:7, im zweiten ein 0:1 .

Nach den Partien in der Slowakei folgen Testspiele gegen Österreich am 24. und 26. April, ehe am 4. Mai in Düsseldorf die WM-Generalprobe gegen die USA steigt. Die Weltmeisterschaft beginnt für das deutsche Team am 10. Mai gegen Ungarn. Weitere Gegner in der Vorrundengruppe B in Herning sind Kasachstan, Norwegen, die Schweiz, die USA, Tschechien und Co-Gastgeber Dänemark.