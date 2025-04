WM-Vorbereitung: Draisaitl-Kollege für DBB nominiert

Mit Shootingstar Joshua Samanski und Routinier Patrick Hager startet die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in die WM-Vorbereitung. Der 23 Jahre alte Straubinger, der gerade einen Vertrag beim NHL-Klub Edmonton Oilers unterschrieben hat , gehört ebenso zum 25-köpfigen Aufgebot von Bundestrainer Harold Kreis wie der 36-jährige Hager. Der Münchner Stürmer ist mit 155 Länderspielen und acht WM-Teilnahmen der erfahrenste Spieler im Kader für die erste Vorbereitungsphase, die am 10. April in Regensburg gegen Weltmeister Tschechien beginnt.

Samanski hofft auf WM-Teilnahme

Nach zwei Partien in Regensburg gegen Tschechien (10. und 12. April) stehen zwei Spiele in der Slowakei (16. und 17. April) auf dem Programm. Am 24. und 26. April ist zweimal Österreich der Gegner, ehe am 4. Mai in Düsseldorf die WM-Generalprobe gegen die USA steigt. Die WM in Schweden und Dänemark beginnt für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am 10. Mai gegen Ungarn. Weitere Gegner in der Vorrundengruppe B in Herning sind Kasachstan, Norwegen, die Schweiz, die USA, Tschechien und Co-Gastgeber Dänemark.