WM-Vorbereitung: Verstärktes DEB-Team siegt in Österreich

Mit deutlicher Verstärkung hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in der WM-Vorbereitung ansteigende Form gezeigt. 16 Tage vor dem ersten Spiel bei der Weltmeisterschaft siegte das Team von Bundestrainer Harold Kreis 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) in Zell am See gegen Österreich. Die Ingolstädter Fabio Wagner (28.) und Wojciech Stachowiak (57.) sowie der Mannheimer Marc Michaelis (29.), drei der sieben Neuen in der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), erzielten die Tore zum zweiten Sieg im fünften WM-Test.

Noch ohne NHL-Torwart Philipp Grubauer und den Münchner Stürmer Yasin Ehliz, die erst im zweiten Duell mit dem Nachbarn am Samstag (17.00 Uhr/MagentaSport) in Rosenheim zum Zug kommen, zeigte sich das deutsche Team deutlich verbessert. Der Mannheimer Senkrechtstarter Arno Tiefensee, der einen Zweijahresvertrag bei den Dallas Stars unterschrieben hat, zeichnete sich im Tor mit mehreren Paraden aus. Nur Paul Huber (40.) und Clemens Unterweger (56.) bezwangen den 22-Jährigen.

Am Freitag steigt Torhüter Mathias Niederberger nach auskurierter Verletzung ins Training ein. In der nächsten Woche stoßen die beiden NHL-Spieler Moritz Seider (Detroit Red Wings) und Lukas Reichel (Chicago Blackhawks) zum Team. Bei der WM-Generalprobe am 4. Mai in Düsseldorf gegen die USA plant Kreis auch mit den Nationalspielern der DEL-Finalisten Eisbären Berlin und Kölner Haie sowie mit Schweiz-Legionär Dominik Kahun. Die WM beginnt am 10. Mai in Herning gegen Ungarn.