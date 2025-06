Draisaitls Olympia-Premiere rückt näher

Zum ersten Mal seit zwölf Jahren können NHL-Spieler an den Olympischen Winterspielen teilnehmen.

Die Olympia-Premiere von Eishockeystar Leon Draisaitl rückt näher. Der Stürmer des NHL-Finalisten Edmonton Oilers steht an der Spitze der ersten sechs Profis, die der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) in seinen vorläufigen Kader für die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina berufen hat.