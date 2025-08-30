DEB-Frauen gewinnen Vier-Nationen-Turnier

SID 30.08.2025 • 17:38 Uhr Die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod feiert drei Siege in drei Spielen.

Die deutschen Eishockeyfrauen haben das Vier-Nationen-Turnier im französischen Albertville gewonnen und damit einen gelungen Auftakt in die Olympiasaison hingelegt. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod besiegte Gastgeber Frankreich am Samstag mit 6:3 (3:0, 2:3, 1:0) und knüpfte damit nahtlos an die Erfolge gegen Japan (2:1 nach Penaltyschießen) und Ungarn (5:1) an.

{ "placeholderType": "MREC" }