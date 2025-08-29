Newsticker
Vier-Nationen-Turnier: DEB-Frauen feiern zweiten Sieg

Nach dem knappen Sieg gegen Japan hat das deutsche Team gegen Underdog Ungarn keine Probleme.
Traf doppelt im ersten Drittel: Nina Christof
© Imago/ActionPictures/SID/IMAGO
SID
Die deutschen Eishockeyfrauen haben beim Vier-Nationen-Turnier im französischen Albertville den zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert.

Nach dem 2:1 nach Penaltyschießen zum Auftakt in die Olympiasaison am Donnerstag gegen Japan bezwang das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod Ungarn deutlich mit 5:1 (3:0, 1:0, 1:1).

Nina Christof (12./18.), Tabea Botthof (19.), Franziska Feldmeier (26.) und Luisa Welcke (41.) erzielten die Treffer für den WM-Viertelfinalisten.

Am Samstag (14.15 Uhr) treffen die DEB-Frauen zum Abschluss auf Gastgeber Frankreich.

