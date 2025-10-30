Eishockey: DEB-Frauen testen zweimal gegen Österreich

SID 30.10.2025 • 14:21 Uhr Wegbestimmung auf der Reise nach Olympia: Am 13. und 14. Dezember geht es gegen den Nachbarn.

Die deutsche Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft trifft in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina im Dezember in zwei Länderspielen auf Österreich. Dies gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Donnerstag bekannt.

Das erste Spiel findet am 13. Dezember (17.15 Uhr) in Memmingen statt, einen Tag später (15.00) ist Dornbirn/Osterreich Schauplatz der zweiten Begegnung. Bundestrainer Jeff MacLeod versammelt sein Team am 10. Dezember in Füssen.