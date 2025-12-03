Bis zur Heim-WM: Kreis bleibt Bundestrainer

SID 03.12.2025 • 12:55 Uhr Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) und Bundestrainer Harold Kreis setzen ihre Zusammenarbeit fort - mindestens bis zur Heim-WM.

Harold Kreis bleibt Eishockey-Bundestrainer. Der 66-jährige Kanadier verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum Ende der Saison 2026/27. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Mittwoch mit.

Kreis, der das Amt im März 2023 angetreten und die Nationalmannschaft wenige Monate später zur WM-Silbermedaille geführt hatte, wird somit auch bei der Heim-Weltmeisterschaft 2027 in Mannheim und Düsseldorf hinter der deutschen Bande stehen.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen des DEB und die Möglichkeit, den eingeschlagenen Weg mit der Mannschaft über die laufende Saison hinaus fortzusetzen“, sagte Kreis. Der ursprüngliche Vertrag des früheren DEB-Verteidigers wäre nach den Olympischen Winterspielen in Cortina und d’Ampezzo (6. bis 22. Februar) und der Weltmeisterschaft in der Schweiz (15. bis 31. Mai) ausgelaufen.

Kreis lobt die „hervorragende“ Zusammenarbeit

„Die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam, den Spielern und dem gesamten DEB-Umfeld ist hervorragend. Besonders die Heim-WM 2027 ist eine große Motivation für uns alle – es ist eine besondere Ehre, die deutsche Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft im eigenen Land zu betreuen“, so Kreis weiter: „Wir wollen uns deshalb bei den nächsten Großereignissen wie Olympia und der WM bestmöglich präsentieren und gehen mit diesem Mindset die kommenden Herausforderungen an.“

Nach der ersten WM-Medaille seit 70 Jahren in Riga und Tampere 2023 und der gleichbedeutenden Qualifikation für Olympia erreichte Deutschland unter Kreis bei dem darauffolgenden Turnier das Viertelfinale. Im vergangenen Mai folgte mit dem WM-Vorrundenaus in Dänemark allerdings der erste große Dämpfer. Auch beim Deutschland Cup im November fehlte dem Kreis-Team die Konstanz.