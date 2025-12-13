Eishockey: DEB-Frauen besiegen Österreich

SID 13.12.2025 • 20:14 Uhr Die heiße Phase der Olympia-Vorbereitung hat begonnen.

Die deutschen Eishockey-Frauen sind mit einem Erfolg in die heiße Phase der Vorbereitung auf Olympia gestartet. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod bezwang Österreich im ersten von zwei Testspielen mit 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

Vor über 2000 Fans in Memmingen traf Mathilda Heine (16.) zur Führung für die DEB-Frauen, die mit WNHL-Torhüterin Sandra Abstreiter und den Welcke-Zwillingen Luisa und Lilli antraten. Franziska Feldmeier (46.) und Svenja Voigt (58.) erhöhten im letzten Drittel. Zum zweiten Aufeinandertreffen binnen 24 Stunden kommt es am Sonntag (15.00 Uhr) im österreichischen Dornbirn.