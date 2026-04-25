DEB-Team gewinnt auch zweiten WM-Test gegen die Slowakei

SID 25.04.2026 • 19:39 Uhr In Augsburg schlägt Deutschland die Slowakei mit 3:1.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat im Rahmen der WM-Vorbereitung auch das zweite Duell gegen die Slowakei gewonnen. Die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis setzte sich in Augsburg 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) gegen den Olympia-Vierten durch.

Am Donnerstag hatte das Aufgebot des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), in dem die meisten Stammspieler aufgrund der Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) oder in der nordamerikanischen NHL noch fehlen, in Kaufbeuren mit 3:1 gewonnen.

Der Schwenninger Angreifer Alexander Karachun, der als einziger Spieler im Vorfeld der beiden Tests gegen die Slowaken neu zum Kreis-Team gestoßen war, brachte Deutschland in Führung (23.). Fabrizio Pilu von den Augsburger Panthern erhöhte mit seinem ersten Länderspieltor auf 2:0 (38.). Ende des zweiten Drittels verkürzten die Gäste, an denen Deutschland bei den Olympischen Winterspielen in Italien im Viertelfinale gescheitert war, in Unterzahl durch David Romanak (40.). Tim Brunnhuber sorgte wenige Sekunden vor der Schlusssirene für die Entscheidung (60.).

DEB: Auch Frauen gewinnen

Zum Auftakt der Vorbereitung hatte das DEB-Team 3:5 und 1:4 gegen den 13-maligen Weltmeister Tschechien verloren. Nach dem Slowakei-Doppelpack folgen Duelle mit Österreich am 30. April in Zell am See und am 2. Mai in Garmisch-Partenkirchen sowie mit Olympiasieger USA am 10. Mai bei der Generalprobe in Mannheim. Die WM in der Schweiz beginnt am 15. Mai in Zürich gegen Finnland.