DEL-Finale: Bundestrainer kündigt "fantastische" Serie an

SID 24.04.2026 • 10:30 Uhr Zehn Olympiateilnehmer und ein halbes Dutzend weitere WM-Kandidaten stehen mit Mannheim und Berlin im Finale.

Die halbe Nationalmannschaft spielt um den Titel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) – und der Bundestrainer schaut natürlich zu. Zusammen mit seinen anderen WM-Kandidaten? Das wollte Harold Kreis noch nicht verraten.

„Dass die Spieler das schauen, freut mich. Ob ich dazu kommen darf, weiß ich nicht“, sagte der Coach nach dem 3:1-Sieg im dritten WM-Test gegen die Slowakei in Kaufbeuren bei MagentaSport schmunzelnd: „Aber wenn ich nicht dazu kommen darf, werde ich auch einen Weg finden, das zu schauen.“

Eishockey-WM: DEB-Kader noch völlig unklar

Zehn Olympiateilnehmer von Mailand stehen auf dem Eis, wenn am Freitagabend (19.30 Uhr/im LIVETICKER) die Finalserie zwischen den Adlern Mannheim und den Eisbären Berlin beginnt, ein halbes Dutzend weiterer Spieler könnte für die WM in der Schweiz (15. bis 31. Mai) infrage kommen.

Wie viele von denen, die am Donnerstagabend im dritten Testspiel den ersten Sieg feierten, dann noch dabei sind, ist offen. Denn auch die Nationalspieler der gescheiterten DEL-Halbfinalisten Red Bull München und Kölner Haie fehlen noch – ebenso wie die Nordamerika-Profis.

Der Iserlohner Daniel Fischbuch, der das „C“ des Kapitäns trug und sein zweites Tor in der WM-Vorbereitung erzielte, dürfte gute Chancen haben. Der Ex-Berliner und Ex-Mannheimer kündigte jedenfalls an, „mit der Mannschaft zusammen“ das erste Finale zu schauen und „für beide die Daumen zu drücken“.

DEL-Finale: „Da sind wir alle gespannt drauf“

Kreis, der 19 Jahre für Mannheim spielte, gab zu: „Es fällt mir manchmal schwer, total neutral zu bleiben.“ Lachend fügt er an: „Aber diesmal gelingt es mir.“ Der Bundestrainer erwartet „eine fantastische Serie. Da sind wir alle gespannt drauf.“