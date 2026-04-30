WM-Test: DEB-Team siegt in Österreich

SID 30.04.2026 • 22:34 Uhr Stefan Loibl steuert zwei Tore bei. Es ist der dritte Sieg im fünften Vorbereitungsspiel.

Dritter Sieg im fünften Test: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kommt mit Verstärkung allmählich in Schwung. 15 Tage vor dem WM-Auftakt in der Schweiz setzte sich das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Zell am See gegen Österreich mit 4:3 (1:0, 1:1, 2:2) durch, zeigte aber vor allem in der Defensive noch Schwächen. Am Samstag (17.00 Uhr/MagentaSport) gibt es in Garmisch-Partenkirchen bereits ein Wiedersehen, in der WM-Vorrunde sind die beiden Nachbarn erneut Gegner.

Der Straubinger Stefan Loibl (5./55.), der Augsburger Alexander Blank (37.) und der Iserlohner Daniel Fischbuch (48.) erzielten die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), der noch die Spieler der DEL-Finalisten und aus Nordamerika fehlten. Für die Gastgeber trafen Patrick Söllinger (26.), Mario Huber (41.) und Timo Nickl (47.).

„Unser Start war gut, dann sind die Österreicher besser ins Spiel gekommen – sie haben sehr schnell und hart gespielt“, sagte Loibl: „Wir haben aber dagegengehalten und am Ende einen Weg gefunden zu gewinnen.“

Der in der DEL gesperrte Fabio Wagner und dessen Münchner Teamkollegen Maximilian Kastner und Phillip Sinn verstärkten die DEB-Auswahl ebenso wie die Kölner Dominik Bokk, Parker Tuomie und Jan Luca Sennhenn. Schweiz-Profi Dominik Kahun blieb in Garmisch-Partenkirchen, weil er noch einen grippalen Infekt auskuriert.

Tuomie und Bokk führten sich gleich gut ein, das Duo bereitete das 1:0 durch Loibl vor. Der Nürnberger Samuel Dove-McFalls hatte Pech mit einem Lattentreffer (14.). Auch Bokk vergab zwei gute Chancen.

Im schwächeren Mitteldrittel sah der Nürnberger Torwart Niklas Treutle beim Ausgleich nicht gut aus. Doch Blank gelang die erneute Führung. Zu Beginn des Schlussabschnitts patzte erneut Treutle. Die Entscheidung fiel durch Loibls zweites Tor.