Eishockey: WM-Härtetest Deutschland - USA heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 10.05.2026 • 14:00 Uhr Am Sonntag empfängt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft die USA zum letzten Härtetest vor der WM. Der Einsatz von NHL-Verteidiger Moritz Seider steht dabei noch auf der Kippe.

Hoher Besuch in der Mannheimer SAP-Arena: Zum letzten Test vor der Eishockey-WM in der Schweiz empfängt das DEB -Team am Sonntag um 17:00 Uhr den Weltmeister und Olympiasieger aus den USA.

Wieder zum deutschen Aufgebot zählt dabei NHL-Profi Moritz Seider. Der Verteidiger der Detroit Red Wings hat sich nach längerer Verletzung zwar zurückgekämpft, hinter seiner WM-Teilnahme steht allerdings noch ein Fragezeichen. Im Training legte Seider eine Woche vor WM-Start zuletzt eine Pause ein.

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„Ich würde immer gerne spielen – aber es hängt davon ab, was der Körper macht“, sagte Seider kürzlich bei MagentaSport.

Der 25-Jährige zählt aktuell zu den Shootingstars der besten Eishockey-Liga der Welt und wurde 2023 ins All-Star-Team der WM gewählt. Seinen ersten Profi-Erfolg feierte er übrigens im Trikot der Adler Mannheim, die ihre Heimspiele in der SAP-Arena austragen.

Neben ihm ist auch NHL-Profi Philipp Grubauer wieder im Kreise der Nationalmannschaft dabei und wird am Sonntag voraussichtlich das Tor hüten. Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers wird jedoch kein Teil des WM-Aufgebots sein. Der Angreifer hatte jüngst mit Knieproblemen zu kämpfen.

WM-Generalprobe gegen die Übermächtigen

Es ist das letzte Testspiel der Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis vor dem Auftaktmatch gegen Finnland am 15. Mai in Zürich. Nach dem Sensations-Silber bei der WM 2023 folgten in den vergangenen Jahren ein sechster und ein neunter Platz.

Mit dem hochkarätig besetzten Team aus den Staaten wartet jetzt ein echter Brocken. Mit dabei ist Angreifer Matthew Tkachuk, der auch beim Olympiasieg zum Kader zählte und nun erstmals bei einer WM auflaufen wird.

Nach dem Viertelfinal-Aus der deutschen Mannschaft bei den Olympischen Spielen gegen die Slowakei im Februar zeigte sich die DEB-Auswahl wieder erfolgreich. Auf zwei Niederlagen gegen Tschechien folgten jeweils zwei Siege in den Länderspiel-Doppelpacks gegen Österreich und eine geglückte Revanche gegen die Slowaken.