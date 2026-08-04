DEB-Frauen: Saisonauftakt im August beim European Cup

SID 04.08.2026 • 14:32 Uhr In Füssen trifft das Team von Jeff MacLeod auf Frankreich, Norwegen und Ungarn.

Die Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) startet beim European Cup of Nations in ihre Länderspielsaison. Am Bundesstützpunkt in Füssen trifft die Mannschaft des Bundestrainers Jeff MacLeod im Rahmen des Vier-Nationen-Turniers auf Frankreich (20. August/19.30 Uhr), Norwegen (21. August/18.00 Uhr) und Ungarn (22. August/14.30 Uhr).