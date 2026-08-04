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DEB-Frauen: Saisonauftakt im August beim European Cup

Spannender Saisonauftakt für DEB-Frauen

In Füssen trifft das Team von Jeff MacLeod auf Frankreich, Norwegen und Ungarn.
Starten im August in die Länderspielsaison: DEB-Frauen
Starten im August in die Länderspielsaison: DEB-Frauen
© AFP/SID/ALEXANDER NEMENOV
SID
In Füssen trifft das Team von Jeff MacLeod auf Frankreich, Norwegen und Ungarn.

Die Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) startet beim European Cup of Nations in ihre Länderspielsaison. Am Bundesstützpunkt in Füssen trifft die Mannschaft des Bundestrainers Jeff MacLeod im Rahmen des Vier-Nationen-Turniers auf Frankreich (20. August/19.30 Uhr), Norwegen (21. August/18.00 Uhr) und Ungarn (22. August/14.30 Uhr).

Das Turnier ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur WM im November in Dänemark. Für den Saisonhöhepunkt in Herning und Esbjerg (6. bis 16. November) ist das deutsche Team als Weltranglistensiebter qualifiziert.

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