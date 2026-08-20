Frankreich geschlagen: Auftaktsieg für DEB-Frauen

Die deutschen Eishockey-Frauen sind mit einem Sieg in ihre neue Länderspielsaison gestartet. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod gewann den Auftakt beim European Cup of Nations gegen Frankreich mit 3:2 (1:1, 2:0, 0:1), am Bundesstützpunkt in Füssen trafen Lilli Welcke, Celina Haider und Luisa Welcke für Deutschland.
Auftaktsieg für DEB-Frauen
Beim European Cup of Nations gelingt der Mannschaft von Trainer Jeff MacLeod ein Sieg gegen Frankreich.
Deutschlands Frauen starten erfolgreich
© AFP/SID/ALEXANDER NEMENOV
„Wir wurden heute stetig besser“, sagte Verteidigerin Tabea Botthof bei MagentaTV: „Man hat uns angemerkt, dass es das erste Saisonspiel war. Aber wir haben uns immer besser gefunden und dann die kleinen Dinge richtig gemacht.“
Weiter geht es beim Vier-Nationen-Turnier bereits am Freitag mit dem Spiel gegen Norwegen (18.00 Uhr), am Samstag steht noch das Duell mit Ungarn an (14.30 Uhr/jeweils MagentaTV). Im Spiel der beiden kommenden deutschen Gegner gewann Ungarn am Donnerstag mit 8:0
Das Turnier ist ein wichtiger Test auf dem Weg zur WM im November in Dänemark. Für den Saisonhöhepunkt in Herning und Esbjerg (6. bis 16. November) ist das deutsche Team als Weltranglistensiebter qualifiziert.