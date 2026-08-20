Frankreich geschlagen: Auftaktsieg für DEB-Frauen

SID 20.08.2026 • 21:59 Uhr Beim European Cup of Nations gelingt der Mannschaft von Trainer Jeff MacLeod ein Sieg gegen Frankreich.

Die deutschen Eishockey-Frauen sind mit einem Sieg in ihre neue Länderspielsaison gestartet. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod gewann den Auftakt beim European Cup of Nations gegen Frankreich mit 3:2 (1:1, 2:0, 0:1), am Bundesstützpunkt in Füssen trafen Lilli Welcke, Celina Haider und Luisa Welcke für Deutschland.

„Wir wurden heute stetig besser“, sagte Verteidigerin Tabea Botthof bei MagentaTV: „Man hat uns angemerkt, dass es das erste Saisonspiel war. Aber wir haben uns immer besser gefunden und dann die kleinen Dinge richtig gemacht.“

Weiter geht es beim Vier-Nationen-Turnier bereits am Freitag mit dem Spiel gegen Norwegen (18.00 Uhr), am Samstag steht noch das Duell mit Ungarn an (14.30 Uhr/jeweils MagentaTV). Im Spiel der beiden kommenden deutschen Gegner gewann Ungarn am Donnerstag mit 8:0