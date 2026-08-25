Neuer Eishockey-Bundestrainer: Vorstellung am Donnerstag

Die wochenlange Hängepartie ist beendet, das Geheimnis aber noch nicht gelüftet: Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) ist auf der Suche nach einem neuen Bundestrainer fündig geworden. Wie der Verband am Dienstagabend mitteilte, soll der Nachfolger von Harold Kreis am Donnerstag (15.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz im SAP Garden in München offiziell vorgestellt werden. Den Namen nannte der DEB zunächst nicht.
Neuer Eishockey-Bundestrainer gefunden
Rund zweieinhalb Monate nach der Trennung von Bundestrainer Harold Kreis ist ein Nachfolger gefunden. Den Namen veröffentlichte der Verband zunächst nicht.
Kreis ist weg, ein neuer Bundestrainer kommt
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Nach der verpatzten Weltmeisterschaft im Mai hatte der DEB den bis 2027 laufenden Vertrag von Kreis, der 2023 bei seinem ersten Turnier noch WM-Silber mit Deutschland gewonnen hatte, mit sofortiger Wirkung beendet. Der 67-Jährige hatte mit dem Vorrunden-Aus in Zürich das dritte enttäuschende Turnier in Folge zu verantworten.
Sein Nachfolger soll das DEB-Team nun auf die Heim-WM im nächsten Jahr vorbereiten. Zuletzt waren noch drei Kandidaten in der engeren Auswahl, mit der Trainerfindung beauftragt waren Sportvorstand Christian Künast, der neue DEB-Berater Peter John Lee sowie die Manager Stefan Ustorf (Nürnberg) und Karl-Heinz Fliegauf (Wolfsburg) aus dem Sportausschuss.