"Natürlich wollen alle dabei sein", sagt der Kapitän der Kölner Haie mit Blick auf die Heim-WM 2027.

Nach seiner Absage für die diesjährige Auflage kann sich Eishockey-Nationalspieler Moritz Müller eine Teilnahme an der Heim-WM 2027 gut vorstellen. „Natürlich wollen alle dabei sein“, sagte der Kapitän der Kölner Haie im MagentaSport-Podcast „Die Eishockey Show“. Bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz war Müller (39) im Mai aus familiären Gründen nur als TV-Experte dabei gewesen.

„Jetzt gibt es einen neuen Bundestrainer, mit dem ich so noch nicht gesprochen habe. Deswegen weiß ich nicht genau, wo die Reise hingeht“, so Müller. André Rankel hatte Ende August die Nachfolge von Harold Kreis angetreten, der nach der verpatzten WM freigestellt worden war. „Ich habe bewusst gesagt: Ich trete nicht aus der Nationalmannschaft zurück. Wenn man meine Dienste in Anspruch nehmen möchte, fühle ich mich fit und finde, dass ich einen ordentlichen Job mache, dann stehe ich gerne zur Verfügung“, erklärte Müller.

Wie lange es grundsätzlich mit dem Eishockey weitergehen wird, ist noch offen. „Es ist natürlich wahrscheinlicher, dass es meine letzte Saison ist, als dass ich noch ein Jahr spiele. Aber ich möchte nichts ausschließen“, so Müller. „Ich habe auch selbst immer darauf gewartet, dass mir ein Reifen abfällt und ich einfach sage: Ich komme nicht mehr mit. Dieser Moment ist sportlich noch nicht eingetreten.“