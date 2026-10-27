Eishockey-WM: Hoppe fällt aus

Einen Tag vor dem WM-Vorbereitungsstart in Bremerhaven muss Bundestrainer MacLeod die erste personelle Änderung vornehmen.

Eishockey-Nationalspielerin Hanna Hoppe (ESC Dresden) kann verletzungsbedingt nicht an der Weltmeisterschaft in Dänemark teilnehmen. Bundestrainer Jeff MacLeod hat auf den Ausfall der Verteidigerin bereits reagiert und die erst 17 Jahre alte Emilija Birka nachnominiert, das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Dienstag bekannt.

Birka ist das erste Mal im Kader der A-Nationalmannschaft dabei, bislang lief die Spielerin vom EC Bad Tölz nur für die U18 des DEB auf. Mit den Juniorinnen holte sie 2024 Bronze für Deutschland bei den Olympischen Jugendspielen.

Am Mittwoch versammelt sich der 25-köpfige Kader in Bremerhaven, wo die Vorbereitung auf die WM in Dänemark startet. Vor dem Turnier in Herning und Esbjerg (6. bis 16. November) stehen für die DEB-Frauen noch zwei Tests gegen Japan (31. Oktober) und Gastgeber Dänemark (3. November) an, bevor es beim WM-Auftakt gegen Nachbar Österreich auf das Eis geht (7. November).