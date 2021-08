Battlefield 2042: Neue Spezialisten sorgen für Unmut

Und genau hier sehen viele den Knackpunkt. Ein derartiges Konzept mag zwar bei Shootern wie Rainbow Six oder auch Valorant funktionieren, wo es auch wirklich um den Einzelnen und dessen Fähigkeiten geht. In Battlefield taucht man in ein komplett anderes Szenario ein. Man geht als einer von vielen Soldaten in den Kampf. Nicht der Einzelne ist wichtig, sondern der Squad.