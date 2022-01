Microsoft plant Übernahme von Activision Blizzard für 69 Milliarden

Das Redmonder Unternehmen hat unlängst die Übernahmepläne auf der eigenen Homepage veröffentlicht und würde dadurch, laut eigener Aussage, hinter Sony und Tencent zum drittgrößten Videospielunternehmen der Welt werden. „Wir investieren viel in Weltklasse-Content, Community und die Cloud“, so Chairman und Microsoft CEO Satya Nadella. „Um diese in eine neue Ära des Gamings zu führen, die Spieler und Entwickler vorne anstellt und das Spielen sicher, inklusive und für alle zugänglich macht.“