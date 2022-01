Virtuelle 24 Stunden in Le Mans mit Alonso & Max Verstappen

Seither sind unzählige Fahrer:innen an den Start gegangen, feierten traumhafte Siege oder mussten bittere Niederlagen hinnehmen. Mit dem Aufkommen von Videospielen wurde das Rennen nach und nach in verschiedenen Formen auf die unterschiedlichsten Plattformen portiert. Doch gelang es erst der SIM-Racing-Szene mit einer detailgetreuen Abbildung des 13 km langen „Circuit des 24 Heures“ so richtig zu überzeugen.