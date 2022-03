Wegen Ukraine-Krieg: Gambit muss unter neutralem Banner spielen

Riot Games setzte vergangenen Montag, nach zweiwöchiger Unterbrechung, die Saison in Europa fort. Gambit Esports befand sich jedoch nicht unter den Teilnehmern. Nun gibt es für das Roster gute Neuigkeiten: Unter dem Namen „M3 Champions“ (kurz: M3C) geht für das Line-Up die Valorant-Saison weiter. In der Presseerklärung heißt es: „Es bleibt eine unverändert schwierige Zeit für jeden, auch für uns, die Freunde und Familie in der Ukraine haben. Wir wünschen uns, dass unsere Spieler an Turnieren teilnehmen dürfen und sich auf den Wettbewerb und den Sportsgeist konzentrieren. Deshalb werden unsere Spieler (...) als unabhängiges Team an der VCT teilnehmen.“