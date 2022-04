MTGA: Drei Mana-Farben in einer Karte - Das bringen die Straßen von Neu-Capenna!

Solltet ihr mehrere Kreaturen mit Allianz-Fähigkeiten kontrollieren und/oder Kreaturen ausspielen, die beim Betreten des Spielfelds ihre eigene Fähigkeit auslösen, könnt ihr selbst entscheiden in welcher Reihenfolge diese ausgelöst werden. Denkt hier aber an die Stack-Regeln von Magic: The Gathering: First in, last out. Die Fähigkeit, die zuerst auf den Stapel gelegt wird, kommt zuletzt, da dieser von Oben nach Unten abgehandelt wird.