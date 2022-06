GOALS: Neuer Teaser deutet futuristische Fußballsimulation an

Zu Beginn werden verschiedene Biome gezeigt, in denen womöglich Fußball gespielt werden soll: Ein Platz in einem dichtbewachsenem Wald, dann eine Spielstätte in einer Schneelandschaft, eine andere in brasilianischen Favelas und letztlich in einer modernen Großstadt. Die Stimmung vermittelt ein futuristisch anmutendes Setting. Einige SpielerInnen trainieren in einer Art Forschungslabor, was uns eventuell den Eindruck geben soll, dass dies auch im fertig Spiel möglich sein wird.