GOALS: Updates vom FIFA-Konkurrent! Neue Infos lassen aufhorchen

Der zweite Punkt beschäftigt sich mit der „größtmöglichen Skill-Gap“ der Fußball-Simulation. Was der ehemalige FIFA-Pro Kurt Fenech, der zum Entwicklerteam gehört, schon während seiner aktiven Karriere regelmäßig angepriesen hat, soll im neuen Titel zwingend umgesetzt werden. Das eigene Können muss jederzeit der ausschlaggebende Punkt für den Ausgang einer Partie sein. Hier kommt es am Ende auf das Gameplay an. Zum Release soll GOALS auf jeden Fall „eSports-ready“ sein.