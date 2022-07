Twitter-Charts: Das waren Eure eSport- und Gaming-Highlights im ersten Halbjahr 2022

Beim Thema Gaming ist Elden Ring sehr präsent vertreten. Bei den meistgenannnten Titeln (Platz 3) und in der Rubrik „Gaming Momente“ (Platz 1) landete From Softwares Fantasy-Rollenspiel auf den vorderen Plätzen. Dahinter reihen sich mit Valorant (Platz 5), Call of Duty (Platz 6) und FIFA 22 (Platz 8) drei prominente eSports-Titel ein.