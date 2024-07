Exklusiv-Interview zum West-Launch von Honor of Kings!

von Florian Merz 01.07.2024 • 15:35 Uhr Mehr als 100 Millionen Spieler und jetzt auch bei uns! Wir haben mit den Verantwortlichen zum West-Release von „Honor of Kings“ gesprochen.

Es gibt kaum ein Spiel, das über eine größere Community verfügt, als das chinesische Mobile-Game „Honor of Kings“. Noch vor Jahren kam mit „Arena of Valor“ eine westliche Alternative auf den Markt, die nun aber mit dem Ursprungstitel starke Konkurrenz bekommt.

Wir haben mit den Verantwortlichen von Tencent, Timi und Level Infinit über das Spiel, den Release und die hauseigene Konkurrenz gesprochen:

SPORT1: Honor of Kings zählt mit mehr als 100 Millionen Spielern zu den erfolgreichsten Titeln weltweit. Trotzdem wurde Mitte der 2010er Jahre Arena of Valor als „westliche Variante“ auf den Markt gebracht. Warum hat sich Tencent/TiMi/Level Infinite nun entschieden, Honor of Kings weltweit zur Verfügung zu stellen?

Honor of Kings: Honor of Kings und Arena of Valor werden beide von TiMi Studios entwickelt und sind zwei eigenständige MOBA-Mobiltitel, die auf einem IP-System basieren. Als solche bieten sie unterschiedliche Gameplay-Erfahrungen, Art-Styles und soziale Interaktionen, um den wachsenden und unterschiedlichen Appetit der globalen Spieler*innen zu befriedigen. o Was wird in der Folge mit Arena of Valor passieren? Arena of Valor wird weiterhin unabhängig betrieben und mit neuen Inhalten und Kundensupport unterstützt.

SPORT1: Werden sich die Inhalte von Honor of Kings im Westen und Osten gleichen, oder wird es regionenspezifische Anpassungen geben?

Honor of Kings: Am 20. Juni werden wir mit insgesamt 86 Held*innen an den Start gehen. Das sind zwar weniger als in China, aber wir sind zuversichtlich, dass die von uns ausgewählten Heldinnen und Helden ein ausgewogenes Spielerlebnis bieten, und die Anfänger*innen werden etwas Zeit brauchen, um sich mit der Liste vertraut zu machen. Unser Ziel ist es jedoch, dass alle Spieler*innen gleichermaßen mit Updates und neuen Inhalten versorgt werden. Die grundlegenden Spielmechaniken von Honor of Kings sind konsistent, ebenso wie die Heldenfähigkeiten, und unser Engagement für die Spielbalance bleibt unerschütterlich. Gleichzeitig werden wir regionsspezifische operative Aktivitäten einführen, die auf die kulturellen Besonderheiten der verschiedenen Gebiete zugeschnitten sind, um sicherzustellen, dass Spieler*innen aus verschiedenen Regionen die Authentizität von Honor of Kings erleben können.

SPORT1: Tencent ist als Unternehmen der Mutterkonzern von Riot Games und somit im Besitz von League of Legends und dessen Mobile-Ableger Wild Rift. Wie steht der chinesische Tech-Gigant zur möglicherweise entstehenden Konkurrenz zwischen seinen eigenen und weltweit bekannten Marken?

Honor of Kings: Für mich ist Wettbewerb eine gute Sache. Wir sind das meistgespielte mobile MOBA der Welt, aber wenn wir diese Position halten wollen, dürfen wir nicht den Fuß vom Gas nehmen. Wir müssen weiterhin auf unsere Community hören, neue Inhalte schaffen und die neuesten Smartphone-Funktionen nutzen. Das ist die Herausforderung, und wir werden uns ihr stellen.

SPORT1: Thema Esports: Team Vitality hat bereits ein eigenes Roster für Honor of Kings vorgestellt. Wie sieht die Planung für das Spiel in diesem Bereich aus, insbesondere mit Fokus auf den Westen? Wird es eigene Ligen oder regionale Turniere geben?

Honor of Kings: Wir sehen das kompetitive Spiel als wesentliches Element der Popularität von Honor of Kings und haben uns daher dem Aufbau eines globalen Esports-Ökosystems verschrieben, das Talente von der Basis bis hin zum professionellen Esport fördert. In diesem Jahr investieren wir 15 Millionen US-Dollar in die Entwicklung eines globalen Esports-Ökosystems, mit der neuen Honor of Kings Invitational Series für etablierte Esports-Organisationen und der Open Series für Neulinge. Spieler*innen können von öffentlichen Turnieren im Spiel bis zu internationalen Invitational Spots aufsteigen, um bei der Invitational Championship den Höhepunkt des Wettbewerbs zu erreichen. Wir arbeiten auch aktiv an langfristigen Kooperationen mit Esport-Teams auf der ganzen Welt und veranstalten hochwertige internationale Events, um das gesamte Esports-Ökosystem zu stärken. Darüber hinaus arbeiten wir proaktiv mit internationalen Turnierveranstaltern und Regierungsbehörden zusammen. Ab dem 29. Juni werden 13 Teams aus der ganzen Welt in der Honor of Kings Invitational Season 2 gegeneinander antreten, um einen Anteil am Preispool von 300.000 USD und acht garantierte Plätze für den Honor of Kings Invitational Midseason | Esports World Cup zu ergattern.

SPORT1: Für Personen, die sich bislang noch keine Sekunde mit Honor of Kings beschäftigt haben: Wie sollten diese in das Spiel einsteigen und welche Helden lohnen sich besonders?