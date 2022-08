Apex Legends Mobile ist ab jetzt eSports

Mit mehr als 300 Millionen Mobile-Spieler:innen ist es kaum verwunderlich, dass Games wie Apex Legends Mobile in der parlamentarischen Bundesrepublik über kurz oder lang kompetitiv gespielt werden. Mit den The Esports Club Invitational Scrims wurde nun Nägel mit Köpfen gemacht und das erste große Turnier ins Leben gerufen. Wie der Name bereits verrät, steckt The Esports Club dahinter, zusätzlich fungiert JBL Quantum Gaming Headsets als direkter Partner für die Veranstaltung.