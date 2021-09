Call of Duty Black Ops Cold War: LW3 Tundra – Setup Guide

Das britische Scharfschützengewehr bietet sich als echte Alternative zu den gängigen Snipern in BOCW an. Wer sich in Call of Duty auf die Lauer legen will, liegt mit dieser Wahl also genau richtig. Da die LW3 Tundra – ähnlich wie die bereits erwähnten Pelington und Swiss – ein Repetiergewehr ist, muss nach jedem Schuss das lästige Repetieren eingerechnet werden. Die Verzögerung macht die Waffe aber mit ihrem hohen Schaden und einer beeindruckenden Reichweite wieder wett.