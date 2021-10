Call of Duty: Vanguard – Das beste Setup für die 3-Line Rifle

Wenn Call of Duty: Vanguard am 05. November auf den Markt kommt, wird die Uhr über 75 Jahre zurückgedreht: Das Setting des Ego-Shooters versetzt die Spieler nämlich in die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Wie in jedem Titel der Call of Duty Reihe verfügt auch dieses Spiel über eine Vielzahl unterschiedlicher Waffen – natürlich im Stil von WWII.