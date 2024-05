Eberl wütete gegen Schiedsrichter! §Davon können wir uns Scheißdreck kaufen!"

Matthijs de Ligt war wütend, Max Eberl schimpfte: Der übereilte Abseitspfiff von Schiedsrichter Szymon Marciniak mitten in die Schlussoffensive der Bayern ließ die Bayern im Estadio Bernabéu fassungslos zurück.

Eberl: Alle für deutsches Finale, bis auf die polnischen Schiedsrichter

Was war passiert? Der sonst so souveräne Marciniak hatte kurz vor dem Ende der 15-minütigen Nachspielzeit einen Angriff der Bayern vorzeitig wegen Abseits abgepfiffen, der folgende Treffer von de Ligt zum vermeintlichen Ausgleich im Champions-League-Halbfinale bei Real Madrid zählte nicht. Es blieb beim 1:2 (0:0). Der Wunschtraum vom deutschen Finale in Wembley war geplatzt.