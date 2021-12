Abschied von alter Warzone-Karte: Last Hours of Verdansk gestartet

Nach eineinhalb Jahren ist endgültig Schluss: Verdansk wird in Call of Duty: Warzone durch Caldera ersetzt. Bereits ab dem 08. Dezember landen die Spieler auf der neuen Karte, welche einer tropischen Pazifik-Insel nachempfunden ist. Bevor es aber so weit ist, soll die alte Map gebührend verabschiedet werden. Im Zuge dessen fanden schon oder finden aktuell die drei Events Battle for Verdansk, Operation Flashback und Secrets of Verdansk statt. Nun soll die ausgediente Karte mit Last Hours of Verdansk endgültig in den Ruhestand gehen.