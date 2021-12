Crossover bestätigt: CoD Vanguard x Attack on Titan

Das CoD: Vanguard x Attack on Titan Crossover reiht sich ein mit verschiedenen anderen Call of Duty Crossovern, wie Rambo, Judge Dredd oder John McClain. Insgesamt wird es also auch wieder spezielle Skins und Items im Attack on Titan-Stil geben. Teil des Ganzen wird hoffentlich im weiteren Verlauf der Veröffentlichungen ein Schwert sein, um in den Nahkampf zu gehen.