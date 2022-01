Warzone: Profifußballer wie Niklas Süle für guten Zweck auf Caldera

Durch den Launch von Vanguard, die mittlerweile nicht mehr ganz so neue Map Caldera und den großen Abschied von Verdansk hat sich in Call of Duty: Warzone einiges verändert. Während die Shotguns trotz Nerfs immer noch die Lobbys dominieren und viele Spieler immer häufiger auf Rebirth Island ausweichen, bietet das Battle Royale trotzdem eine hervorragende Bühne um Gutes zu tun.