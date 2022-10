Modern Warfare II: Co-Op-Modus mit drei Missionen - so funktioniert Spec Ops!

„Low Profile“ ist eine Nachtmission, in der Stealth gefragt ist um eine Stadt zu infiltrieren und Informationen zu extrahieren. „Denied Area“ ist eine Fahrzeugmission, die euch auffordert, mehrere Geschütztürme auszuschalten. In „Defender: Mt Zaya“ müssen Spieler wie in einem Horde-Modus mehrere Wellen an Feinden bezwingen.