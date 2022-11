Die besten Waffen in Warzone 2.0

Die gute Nachricht vorneweg: die eine Waffe, die wirklich jeder spielt, gibt es in Warzone 2.0 (bislang) nicht. Das sorgt für abwechslungsreiche Duelle, bei denen ein breites Spektrum an Ausrüstung zum Einsatz kommt. Allerdings gibt es selbstverständlich ein paar Waffen, die in der Warzone besonders zur Geltung kommen.