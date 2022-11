Modern Warfare 2: "Absolut überwältigend" - Boris Gojic im Interview

Activision Blizzard hat mich sofort willkommen geheißen. Es ist eine wundervolle Firma, mit einem wundervollen Team. Wir sitzen in London, in Soho – sind circa 200 Leute und es ist ein super Gemeinschaftsgefühl. Wir unternehmen fast jeden Abend etwas, oft sogar am Wochenende miteinander. Es ist ein sehr schönes Arbeiten. Viel zu tun – aber es macht eine Menge Spaß!