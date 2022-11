Warzone 2.0: Neue Map - altes Prinzip: So gelingt der Sieg

Den Startschuss für eine Runde legt jedes Squad an Spielern bereits mit dem Absprung fest. Denn wer sicher landet, kann von dort die beste Ausrüstung einsammeln und zusätzlich jede Menge Geld. In Al Mazrah City sollte das High Rise Gebäude in Beschlag genommen werden. Ein umkämpfter Ort, doch wer als Sieger hervorgeht, kann mit einem Helikopter weiterziehen. Wer frühen kämpfen aus dem Weg gehen möchte, ist bei Hydroelectric besser aufgehoben. Die weitläufige Gegend birgt genügend Schutz und Versteckmöglichkeiten.