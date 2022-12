Call of Duty: Modern Warfare 2 - Das sind die besten Sturmgewehre

Das wohl beste Sturmgewehr in den beiden aktuellen CoD-Modi ist die TAQ-56. Sie hat eine extrem niedrige „Time to Kill“, gutes Handling und sehr geringe Streuung. Dadurch wird die TAQ auf allen Distanzen gefährlich, und überzeugt als Allrounder noch mehr, als es die anderen Schießeisen in dieser Kategorie ohnehin tun.